Zeekr начинает блокировать бортовые системы в своих электромобилях, эксплуатируемых за пределами Китая, с целью соблюдения местных законодательств и стандартов.

Китайский автопроизводитель Zeekr объявил о новой политике блокировки функций в своих электромобилях, которые эксплуатируются за пределами Китая без официального разрешения. С 15 июля автомобили, обнаруженные за границей, начнут получать уведомления о нарушении условий эксплуатации.

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Представитель Zeekr сообщил, что система бортового мультимедиа электрокаров теперь может определять использование иностранных SIM-карт и факт нахождения автомобиля за пределами Китая. В случае обнаружения таких нарушений водителю поступит предупреждение с просьбой вернуть автомобиль на территорию КНР. При игнорировании уведомления функциональность мультимедийной системы будет ограничена.

Эти меры, по словам представителя компании, направлены на обеспечение соответствия машин местным законодательствам и стандартам безопасности. Однако, как отмечает источник Tengri Auto, официальные дистрибьюторы Zeekr в странах, таких как Казахстан, не смогут помочь владельцам восстановить функциональность экрана, что ставит под вопрос эффективность и правомерность такой политики для международного рынка.