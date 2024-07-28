МАИ разработал систему "АгроГвард", которая по видеоанализу лица водителя помогает определить его усталость и предупредить возможные аварии. Система успешно прошла испытания и показала высокую эффективность.

Инженеры Московского авиационного института (МАИ) разработали новую систему "АгроГвард", предназначенную для мониторинга состояния водителей во время управления транспортом. Система использует видеокамеру, установленную в кабине, чтобы анализировать лицо водителя и определять признаки усталости.

реклама

"АгроГвард" способна распознавать закрытие глаз, а также фиксировать попытки водителя покинуть кабину или закрыть камеру. В случае обнаружения признаков усталости система активирует световые и звуковые сигналы для предотвращения возможного засыпания за рулем. Все данные о происшествиях записываются во внутреннюю память устройства для последующего анализа.

Испытания системы проводились на вагоновожатых в Верхней Пышме, где "АгроГвард" успешно подтвердила свою работоспособность. Хотя первоначально устройство планировалось использовать на сельскохозяйственной технике, теперь предполагается его применение и на других видах транспорта.