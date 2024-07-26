Александр Хинштейн анонсировал замедление работы YouTube на стационарных компьютерах в России на 70%.

На прошлой неделе Александр Хинштейн, глава комитета Госдумы по информационной политике, объявил о предстоящем снижении скорости загрузки YouTube на стационарных компьютерах в России. По его словам, уже к концу следующей недели платформа будет функционировать с замедлением на 70%. При этом мобильная версия сервиса продолжит работать в обычном режиме.

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Это решение, как утверждает депутат, направлено не столько против российских пользователей, сколько против самой администрации YouTube. По его мнению, сервис игнорирует требования российского законодательства, в том числе в части распространения информации и удаления контента.

В свете этого заявления возникают вопросы о дальнейшей судьбе YouTube в России. Хинштейн подчеркнул, что решение о блокировке или продолжении работы сервиса будет зависеть от его готовности соблюдать местные законы. В качестве альтернатив пользователи могут рассматривать такие платформы, как Rutube и VK Видео, которые активно развиваются на российском рынке.

«Ростелеком» уже сообщил о замедлении загрузки видео на YouTube, связывая это как с действиями властей, так и с техническими проблемами оборудования Google. В то же время в Кремле отмечают, что конкретных планов по блокировке сервиса нет.