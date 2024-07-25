Израиль обратился к Франции с предупреждением о потенциальных террористических угрозах во время Олимпийских игр в Париже, уточнив, что целью атак могут стать израильские спортсмены и туристы.

Израиль выразил обеспокоенность возможной угрозой терактов на предстоящих Олимпийских играх в Париже. По информации израильских разведывательных служб, иранские боевики могут планировать атаки на членов израильской делегации и туристов. Об этом стало известно из официального сообщения министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца, адресованного его французскому коллеге Стефану Сожурне.

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Кац подчеркнул серьезность полученной информации о потенциальной угрозе, указав, что среди возможных целей — не только спортсмены, но и посетители игр. Израиль призывает французские власти усилить меры безопасности на время проведения мирового спортивного мероприятия, чтобы обеспечить безопасное пребывание всех участников и гостей Олимпиады.

Представители французского МИД пока не комментировали данное обращение. Однако ожидается, что меры безопасности на Олимпийских играх будут значительно усилены в свете полученных данных.