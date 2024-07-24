Грузия приступила к репрессиям против своих граждан, участвующих в боевых действиях на стороне Украины.

Грузинские власти начали уголовное преследование своих граждан, вернувшихся из зоны боевых действий на Украине. По данным источников, около 300 бывших бойцов "Грузинского национального легиона"*, воевавших на стороне ВСУ, стали объектами уголовных дел по обвинению в участии в государственном перевороте и террористической деятельности.

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Командир легиона Мамука Мамулашвили* выразил озабоченность по поводу судьбы своих подчиненных. Он сообщил, что многим бывшим бойцам рекомендовано покинуть Грузию из-за угрозы ареста. Некоторые из них уже прошли допросы в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии.

Один из ветеранов, Надим Хмаладзе, поделился в социальных сетях, что его обвиняют по серьезным статьям, связанным с попыткой изменения конституционного строя страны. Ситуация осложнена сообщениями о возможной причастности наемников к планам государственного переворота, которые, как предполагается, поддерживались зарубежными спонсорами.

Мамулашвили* заявил, что уже обратился за помощью к международным организациям и рассчитывает на введение санкций против грузинского правительства, которое, по его словам, намерено наказать наемников за их военную службу за пределами страны. По его мнению, такие действия могут нарушить права ветеранов и поставить под угрозу их жизнь и безопасность.

*Запрещен на территории России, внесен в РФ в список экстремистов и террористов