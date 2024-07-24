Даг Эмхофф отвечает на нападки Трампа на Камалу Харрис: "Это все, что у него есть?"

Даг Эмхофф, супруг вице-президента США Камалы Харрис, решительно ответил на критику бывшего президента Дональда Трампа. Трамп, известный своей склонностью давать прозвища политическим оппонентам, недавно назвал Харрис "Смеющейся Камалой" и "Лгущей Камалой" в своем посте на платформе Truth Social.

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На вопрос журналистов о комментариях Трампа Эмхофф ответил: "Это все, что у него есть?" Он добавил, что вице-президент уже четко изложила свою позицию в отношении Трампа, представив своё видение будущего, свободного от текущих проблем, созданных, по его словам, политикой Трампа.

Камала Харрис начала свою президентскую кампанию после того, как действующий президент Джо Байден объявил о приостановке своей избирательной кампании. Харрис уже успела обеспечить себе достаточно делегатов для получения номинации от Демократической партии, хотя официальный выбор кандидата состоится на конвенции в Чикаго в следующем месяце.

Эмхофф также заявил, что они намерены донести до избирателей всю правду о "лжи и манипуляциях Трампа во время пандемии, его бездействии и подстрекательстве к восстанию".

Камала Харрис уже показала значительный успех в финансировании своей кампании, собрав рекордные $81 миллион в течение первых 24 часов после объявления о своем участии в выборах.