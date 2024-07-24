Кремль заявил о невмешательстве в процесс слияния компаний Wildberries и Russ

Дмитрий Песков, представитель Кремля, в среду объявил, что государство не будет вмешиваться в процесс слияния между двумя крупными игроками рынка электронной торговли — Wildberries и Russ. Он уточнил, что вопросы объединения компаний находятся за пределами полномочий исполнительной власти, несмотря на обращение с просьбой о поддержке слияния.

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События вокруг Wildberries привлекли внимание не только бизнес-сообщества, но и политических деятелей. Рамзан Кадыров, глава Чечни, выразил свои опасения по поводу ситуации, назвав её потенциальным рейдерским захватом и поручив парламентским коллегам разобраться в обстоятельствах.

Представители Wildberries и Russ заверили общественность, что процесс слияния идет по плану и нацелен на укрепление рыночных позиций обеих сторон. Татьяна Бакальчук, основательница Wildberries, опровергла слухи о рейдерском захвате, подчеркнув прозрачность и законность всех процессов.