Экс-президент США Дональд Трамп предложил, чтобы Тайвань начал платить за американскую оборону.

Дональд Трамп, экс-президент США, высказал мнение, что Тайвань должен оплачивать американскую военную защиту. Он утверждает, что Тайвань использует экономические выгоды, например, в чип-индустрии, не внося взаимных вложений в оборону. Трамп сравнил ситуацию с работой страховой компании, где Тайвань, по его словам, получает защиту, но "ничего не даёт взамен".

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В Тайване реакция на эти слова была неоднозначной. В то время как некоторые соглашаются с необходимостью увеличения оборонных расходов, другие напоминают о значительных суммах, которые уже были уплачены США за вооружение. Сумма предоплаты за американское оружие, ожидание поставки которого продолжается, составляет около $19 миллиардов.

Хуанг Квей-бо, профессор дипломатии, подчеркнул, что Тайвань уже долгие годы является надежным партнером США и серьезно подходит к вопросам обороны, увеличив бюджет до 2,5% ВВП. Он также критиковал слова Трампа, указывая на их некорректность в контексте долгосрочного сотрудничества.

В текущем году Тайвань вдохновленный опытом Украины, укрепляет свою военную готовность, стремясь к самообороне в условиях растущей геополитической напряженности.