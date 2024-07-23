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Радиоактивный песок для косметики - опасный груз задержан в аэропорту Внуково
В аэропорту "Внуково" таможенники обнаружили и изъяли радиоактивный вулканический песок у пассажирки из Москвы.


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В московском аэропорту Внуково таможенные органы предотвратили попытку ввоза радиоактивного песка, который москвичка пыталась провезти через границу. По словам 42-летней женщины, она собрала этот песок на берегу Индийского океана с намерением использовать его для производства натуральной косметики. Однако радиационный фон песка превышал норму в 11 раз.

Песок содержал торий-232, элемент с высокой радиоактивностью, который может применяться в различных технологических процессах, включая ядерные реакторы. Эксперты таможни подчеркнули, что несмотря на природное происхождение тория, его использование без специальных разрешений и соответствующих мер безопасности представляет угрозу здоровью и окружающей среде.

Радиоактивный песок был изъят и помещен в специальное изолированное хранилище. Таможенная служба напоминает о строгих правилах ввоза подобных материалов и о необходимости предварительной проверки всех нетрадиционных и потенциально опасных товаров.

#новости #таможня #задержания #таможня рф
Источник: ria.ru
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