На предстоящей конференции по биткоину в Нэшвилле бывший президент Дональд Трамп может сделать знаковое заявление о включении биткоина в число стратегических резервных активов США.

Дональд Трамп, бывший президент США, может сделать значимое объявление на предстоящей конференции по биткоину в Нэшвилле. По слухам, он рассмотрит возможность использования биткоина как стратегического резервного актива для Соединенных Штатов. Эту информацию распространили известные фигуры в мире криптовалют, Деннис Портер и Саймон Диксон, опираясь на достоверные источники.

реклама

Идея использования биткоина в качестве резервного актива набирает популярность среди сторонников криптовалют. Они утверждают, что такой шаг поможет укрепить доминирование доллара на мировой финансовой арене. Однако пока нет официального подтверждения от Трампа или его команды, поэтому такие заявления следует считать предварительными.

Этот слух вызвал большой интерес среди инвесторов и сторонников криптовалют. Недавно Трамп выразил поддержку криптосектору, и Республиканская партия включила вопросы, связанные с криптовалютами, в свою платформу. Также Трамп объявил, что сенатор Джей Ди Вэнс, известный своей поддержкой биткоина, войдет в его команду как кандидат в вице-президенты на выборах 2024 года.