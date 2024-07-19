Израиль может передать контроль над пограничным переходом Рафах ЕС и Палестине

Власти Израиля рассматривают возможность передать управление пограничным переходом Рафах, расположенным на границе с Египтом, Европейскому союзу и палестинским официальным лицам. Такой шаг может помочь снизить напряженность в регионе и улучшить поставки гуманитарной помощи в Газу.

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Обсуждение этой идеи идет в контексте переговоров с ЕС и США. Если этот план будет реализован, это может облегчить жизнь многим палестинцам, ожидающим помощи.

Предложение о передаче контроля вызвало дебаты в израильском правительстве. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил опасения по поводу безопасности, подчеркнув необходимость оставить израильские войска вблизи границы.

Переговоры еще не завершены, и окончательное решение пока не принято.