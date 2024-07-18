В России успешно реализована технология спутникового управления беспилотниками, что позволяет контролировать и управлять дронами на большие расстояния и в условиях ограниченной связи.

В России внедрена новаторская технология управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) через спутник. Это позволило расширить возможности мониторинга и управления дронами на значительные расстояния, особенно в зонах, где отсутствуют традиционные средства связи.

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Эксперимент по этой технологии провели специалисты компании «Геоскан» совместно с «Спутниковой системой „Гонец“», которая является частью госкорпорации «Роскосмос». В ходе испытаний беспилотник «Геоскан 201» оснащенный специальным бортовым модемом и легкой антенной успешно выполнял полеты, передавая данные о своем местоположении и телеметрию на землю через спутник.

Тесты проходили на аэродроме, где за несколько дней было выполнено шесть полетов. В результате было получено более двухсот телеметрических сообщений, что позволило подтвердить стабильность и надежность системы передачи данных через спутник. Кроме того, дистанционное управление позволило выполнить команду на принудительное возвращение БПЛА на место старта.

Такое нововведение значительно расширяет возможности использования беспилотников в различных условиях, включая мониторинг труднодоступных территорий и оперативное реагирование в экстремальных ситуациях. Технология обеспечивает бесперебойное управление и наблюдение за БПЛА даже в условиях ограниченного доступа к другим каналам связи.