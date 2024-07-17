Российская компания "ВессоЛинк" разработала новый программно-аппаратный комплекс для дронов, который упрощает поисковые и охранные операции. Устройство может автоматически находить объекты и передавать данные в реальном времени.

В России разработан новый аппарат для беспилотников, который значительно упрощает задачи поиска и охраны. Новинка была представлена компанией "ВессоЛинк" на образовательном интенсиве "Архипелаг".

реклама

Новый комплекс — это небольшой компьютер, который можно подключить к камерам на дронах. Это устройство работает с большинством типов беспилотников и может передавать данные прямо во время полета. Оно также способно сохранять информацию и передавать её после приземления.

Технология особенно полезна в ситуациях, когда нужно быстро найти что-то или кого-то, или когда требуется наблюдение за большими территориями. Дрон самостоятельно находит нужные объекты и передает их координаты. Это сокращает время на анализ материалов и делает процесс более эффективным