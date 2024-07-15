На Украине имущество Януковича перешло под госуправление





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В связи с завершением судебного процесса, имущество Виктора Януковича, бывшего президента Украины, было переведено под контроль государства. Соответствующее решение приняла межведомственная комиссия после двухмесячной работы на территории резиденции «Межигорье», под Киевом.

В процессе инвентаризации было обнаружено и передано в государственную собственность более 25 тысяч различных предметов. Одной из ключевых частей переданного имущества стал музей «Хонка», в котором насчитали не только известные экспонаты, но и более 500 ценных предметов, ранее не зарегистрированных в официальных списках.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу о преобразовании территории резиденции в национальный парк, который будет способствовать сохранению и развитию украинского культурного и природного наследия. Планируется, что новый парк займет площадь в 138,6 гектара и станет местом отдыха и образовательной площадкой для граждан и туристов.



