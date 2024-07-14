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Mirakl
Раскрыты новые детали о стрелке, напавшем на Трампа
После покушения на Дональда Трампа выявились новые подробности о стрелке и ошибках охраны.

В свете недавнего покушения на Трампа появляются всё новые подробности о личности нападавшего и ошибках охраны. Томас Мэтью Крукс, молодой человек, который совершил нападение, окончил среднюю базовую школу в Бетел Парке в 2022 году и был зарегистрирован как республиканец. Несмотря на это, в январе 2021 года он сделал небольшое пожертвование на политическую кампанию демократов.

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Покушение вызвало волну критики в адрес Секретной службы США за то, что они не смогли предотвратить такую атаку. Крукс был вооружен штурмовой винтовкой AR-типа и носил одежду, связанную с популярным YouTube-каналом о огнестрельном оружии. Это подняло вопросы о том, как ему удалось незаметно подготовиться и приблизиться к месту проведения митинга.

Ситуация привлекла внимание таких известных личностей, как Илон Маск, который призвал к отставке руководства Секретной службы. В ответ на произошедшее, предполагается, что меры безопасности для Трампа будут пересмотрены и усилены до уровня, предусмотренного для действующего президента.

#новости #сша #политика #трамп #покушение на дональда трампа #стрелок
Источник: mk.ru
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glavhyilo
18:44
видно что охрана сама была замешана тут.
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