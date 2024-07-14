Джексон Хинкл предполагает, что покушение на Дональда Трампа связано с его критикой американской внешней политики по Украине

Блогер Джексон Хинкл выдвинул теорию, согласно которой недавнее покушение на Трампа может быть связано с его критической позицией по вопросу финансирования Украины. Хинкл предполагает, что некоторые силы в США могли заинтересоваться в том, чтобы помешать Трампу вернуться к власти из-за его обещаний сократить помощь Украине.

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По мнению Хинкла, Трамп представляет угрозу для крупных американских корпораций и банков, которые получают выгоду от «отмывания» финансов через Украину. Блогер указывает, что Трамп не только выступает против продолжения финансовой помощи, но и настаивает на необходимости мирных переговоров с Россией, что также не соответствует интересам определённых политических кругов в США.

Это высказывание Хинкла последовало после публичного выступления Трампа, в ходе которого произошло покушение. 20-летний нападавший Томас Мэтью Крукс был застрелен силами безопасности на месте происшествия.