Илон Маск выиграл судебное дело против бывших сотрудников Twitter, которые требовали выплаты коллективного выходного пособия на сумму более $500 млн после массовых увольнений.

Илон Маск, владелец компании X (бывшая Twitter), выиграл судебное дело, возбужденное бывшими сотрудниками. Иск был подан Кортни Макмиллиан в 2023 году, которая утверждала, что компания не выполнила свои обязательства по выплате выходного пособия после массового увольнения.

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Судебный процесс начался после того, как Twitter был приобретен Маском, и более 6 тысяч сотрудников были уволены. Макмиллиан и другие утверждали, что им положено более $500 млн в виде коллективного выходного пособия. Они заявили, что компания нарушила условия предыдущего плана, не проинформировав сотрудников о его изменениях.

Однако, по решению судьи, руководство компании X действительно уведомило сотрудников о том, что прежний план пособий отменен и будет применяться новый, предусматривающий выплаты исключительно наличными. Судья указал, что после поглощения компании было ясно озвучено, что другие формы компенсаций, включая медицинское обслуживание или оплату социальных расходов, предоставляться не будут.

В итоге, иск был отклонен, так как требования, основанные на законе ERISA (Закон о пенсионном обеспечении работников США), суд признал неприменимыми к этому случаю. Судебное решение подтвердило правомерность действий нового руководства компании в отношении изменений в условиях выплаты пособий.