Россия вводит в эксплуатацию новый беспилотник, оборудованный стелс-технологиями для улучшения разведывательных операций и точности целеуказания для комплексов "Искандер".

В России успешно завершена разработка беспилотного летательного аппарата (БПЛА), специализированного для задач дальней разведки и точного целеуказания. Этот дрон обладает способностью оставаться невидимым для систем противовоздушной обороны, что значительно увеличивает его оперативную ценность.

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Современные технологии, внедренные в беспилотник, позволяют ему собирать разведданные и в режиме реального времени передавать их на командные пункты. Оснащенный системами связи и управления, БПЛА может координировать свои действия с другими воздушными и наземными силами, увеличивая эффективность проводимых операций.

Этот беспилотник разработан для выполнения миссий на большие расстояния, расширяя таким образом возможности российских Вооруженных сил в области мониторинга и управления огнем. Особенностью дрона является его способность наведения ракетных комплексов "Искандер", что усиливает точность ударов по целям.

Благодаря комбинации стелс-технологий и возможности дальнего радиуса действия, новый беспилотник становится важным дополнением к российскому военному арсеналу, укрепляя разведывательные и ударные способности страны.