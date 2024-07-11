Автоматизированная система управления "Байкал-1", разработанная российскими специалистами, усиливает защиту воздушного пространства России и Беларуси.

В арсенале России и Белоруссии появился мощный защитник — автоматизированная система управления "Байкал-1". Разработка принадлежит специалистам НТЦ "МНИИПА" из "Алмаз-Антей". Эта система — настоящий боец в мире ПВО-ПРО, который готов отразить удары сотен ракет, включая такие серьезные модели, как Taurus и SCALP.

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"Байкал-1" работает в комплексе с другими средствами обнаружения: радиолокационные станции, авиация ДРЛОиУ А-50У, все это дает полную картину воздушной обстановки. Система умеет определять до 80 целей одновременно и направлять данные на 12 разных зенитных комплексов — от С-300ПМ2 до С-400.

Эксперты высоко оценивают возможности "Байкал-1", подчеркивая его способность обрабатывать информацию о целях, движущихся на скорости до 9216 км/ч и на высоте до 102 км.