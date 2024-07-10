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Госдума ужесточает миграционные правила
В Госдуме готовится к рассмотрению законопроект о расширении списка административных нарушений, ведущих к выдворению мигрантов из России

Вячеслав Володин, спикер Госдумы, анонсировал скорое обсуждение нового законопроекта, который предусматривает расширение критериев для выдворения мигрантов. Информация об этом появилась в его телеграм-канале.

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Согласно предложению, к существующим 22 статьям Кодекса об административных правонарушениях добавятся еще 20, включая проступки, связанные с нарушением общественного порядка. Основными точками станут случаи мелкого хулиганства, недостоверные данные при регистрации и неправомерное использование оружия. По ряду пунктов предусмотрена возможность выдворения без судебного решения.

Министерство внутренних дел уже подготовило и представило данный законопроект. При утверждении изменений количество статей, по которым возможно выдворение, увеличится до 42.

#новости #госдума #мигранты #госдума россии #госдума рф #миграционные правила
Источник: rbc.ru
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