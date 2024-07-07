Интерес к майнингу криптовалют в России остается высоким несмотря на рост себестоимости добычи и потенциальное ужесточение регулирования.

Несмотря на существенное увеличение затрат на добычу биткойна в результате халвинга в апреле 2024 года, российские инвесторы продолжают активно интересоваться майнингом криптовалют. Согласно последнему опросу компании Intelion Data Systems, опубликованному в "Коммерсанте", значительная часть россиян уверенно вкладывает средства в эту отрасль.

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Опрос показал, что 38% респондентов начали инвестировать в майнинг непосредственно перед снижением вознаграждения за блок. Такое решение было продиктовано желанием воспользоваться последними высокими ставками вознаграждения. Кроме того, 14% опрошенных вошли в криптовалютный рынок в 2022 году, когда криптовалюты стали более доступны широкой аудитории. Этот рост интереса совпал с общемировым трендом на увеличение доступности и прозрачности криптовалютных операций.

Интересно, что 9% участников опроса начали свои инвестиции в период бума 2017 года, когда стоимость биткойна впервые превысила $20 тыс. Эти данные подчеркивают долгосрочный интерес к майнингу, несмотря на его волатильность. Отдельно стоит отметить, что только 2% опрошенных занимаются майнингом более десяти лет, что говорит о сравнительной молодости этой индустрии.

Возможное введение новых регулирующих законов может изменить условия игры, однако на данный момент российские майнеры продемонстрировали свою устойчивость и готовность инвестировать даже в условиях возрастающих рисков и расходов.