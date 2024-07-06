Армения проведет совместные военные учения с США, которые станут частью усилий по укреплению международных и военных связей

Армения объявила о проведении совместных военных учений с Соединенными Штатами. Маневры под названием Eagle Partner запланированы на 15-24 июля и направлены на повышение эффективности миротворческих операций. Это мероприятие является частью углубления военных связей между Арменией и США и отражает стремление Еревана диверсифицировать свои международные альянсы на фоне остывания отношений с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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После конфликта с Азербайджаном, который привел к потере контроля над Нагорным Карабахом, Армения активизировала поиск новых партнеров для укрепления своей безопасности. Ответ России и других членов ОДКБ на запросы о помощи оказался недостаточным, что вызвало критику со стороны армянского правительства. Премьер-министр Никол Пашинян ранее выразил разочарование в эффективности ОДКБ и упомянул о возможности выхода из организации.

В свою очередь, США предложили Армении расширить сотрудничество не только в военной сфере, но и в областях кибербезопасности, пограничной безопасности и энергетики. На прошлогодних учениях Eagle Partner приняли участие более 250 военнослужащих из обеих стран, что подчеркивает растущее взаимопонимание и обмен опытом между армейскими подразделениями.