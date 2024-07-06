Отмена льготной ипотеки в России приведет к значительному росту ипотечных платежей и сделает ипотечное кредитование недоступным для подавляющего большинства работающего населения.

С июля текущего года большинство работающих россиян столкнутся с невозможностью оформления ипотеки из-за резкого роста ставок. С отменой льготной программы «Господдержка-2020», ипотечные платежи значительно увеличатся, делая кредиты недоступными для 97% работающего населения страны.

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По данным портала «Сделка.РФ», после прекращения программы, ипотечный платеж по стандартной квартире в Москве может достигнуть 200 тыс. рублей в месяц, в то время как в регионах этот показатель составит около 80 тыс. рублей. Для оформления ипотеки в столице потребуется доход не менее 400 тыс. рублей в месяц, что в два раза выше необходимого дохода для регионов.

Согласно статистике Минфина, только 3,2% работающих граждан имеют доход выше 200 тыс. рублей, что составляет примерно 2 миллиона человек из 64 миллионов работающего населения. Это означает, что почти все работающие россияне окажутся не в состоянии воспользоваться ипотечными продуктами.

Льготная ипотека до недавнего времени играла ключевую роль в доступности жилья, с её помощью было выдано 75% всех ипотечных кредитов, а на первичном рынке доля таких кредитов достигала 90%. С окончанием программы стоимость кредитов на покупку жилья возрастет в 3-4 раза, что приведет к увеличению переплаты по ипотекам на миллионы рублей.