За последние полгода российский рынок пополнился новыми зарубежными брендами, преимущественно из Азии

За первое полугодие 2024 года в России появилось 15 новых зарубежных брендов, включая Chakra и Mai Collection из Турции, Parpa и Rinascimento из Италии, а также Casa Moda из Германии. Этот шаг подчеркивает устойчивый интерес международных компаний к российскому рынку, особенно со стороны азиатских производителей.

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Аналитики отмечают снижение доли европейских брендов в общей структуре новых поступлений до 20%, что связано с растущей конкуренцией и нарастающим интересом к азиатским товарам. Это открывает новые перспективы для потребителей и требует адаптации стратегий как самих брендов, так и российских ритейлеров.

Инициатива по бессрочному режиму параллельного импорта, обсуждаемая в Федеральной антимонопольной службе России, может существенно повлиять на будущие взаимоотношения между международными брендами и российскими потребителями.