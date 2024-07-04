Олег Дерипаска предложил стратегию активного расширения российской экономики на новые рынки в Юго-Восточной Азии, Африке и Индии

Олег Дерипаска, известный российский бизнесмен, выступил с инициативой об активном расширении российской экономики за пределы традиционных рынков. По его словам, Россия должна стремиться к новым рынкам в странах Юго-Восточной Азии, Африке и Индии, где ожидается рождение миллиарда человек в ближайшие десятилетия.

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Дерипаска подчеркнул, что Россия обладает всем необходимым для удовлетворения потребностей этих быстро растущих регионов, включая возможности для производства товаров и услуг, которые будут востребованы на новых рынках. Он указал на необходимость инвестирования в инфраструктуру, особенно в железнодорожную, чтобы улучшить логистику и доступность российских товаров за границей.

В ходе дискуссии в Столыпинском клубе Дерипаска выразил мнение, что экономический потенциал России далеко не исчерпан, несмотря на вызовы, связанные с текущими международными ограничениями. Он также критически отозвался о политике Центрального банка, предлагая сократить период, в течение которого предполагается ужесточение денежной политики.