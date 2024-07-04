Минфин России активно работает над тем, чтобы упростить налоговую жизнь предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Минфин России активно работает над тем, чтобы упростить налоговую жизнь предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. С 2025 года для них вступают в силу важные изменения. Теперь, когда малый бизнес будет закупать товары или услуги у аналогичных компаний, он сможет воспользоваться вычетом НДС, даже если налог начислен по льготным ставкам в 5% или 7%.

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Это обновление значительно расширяет возможности для предпринимателей, позволяя им встраиваться в производственные цепи больших компаний, которые до этого могли отказываться от сотрудничества из-за невозможности вычета НДС. По прежним правилам, такие вычеты были доступны только если НДС уплачивался по стандартной ставке 20%.

Другое значительное упрощение касается всех малых предприятий с оборотом до 60 миллионов рублей в год. Они автоматически освобождаются от обязанностей налогоплательщика по НДС, что снимает необходимость в дополнительных отчетах и уведомлениях. Это решение призвано снизить административную нагрузку как на самих предпринимателей, так и на налоговые органы.