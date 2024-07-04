Суммарный размер инвестиций Катара в российскую экономику составляет около 13 миллиардов долларов

Эмир Катара, Тамим бен Хамад Аль Тани, на последних переговорах с Владимиром Путиным в Астане, объявил о намерении увеличить объемы инвестиций в российскую экономику, которые уже превысили $13 миллиардов. Катар видит значительный потенциал для расширения сотрудничества, особенно в областях, таких как транспорт и логистика, где предвидится ввод в эксплуатацию новых технологических решений и улучшение инфраструктуры.

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Также активно разрабатывается международный проект газового хаба в иранской провинции Бушер, куда помимо Катара привлекаются Россия, Туркмения и Иран. Проект нацелен на усиление энергетической безопасности и увеличение газовых потоков в регионе, что подчеркивает стремление Катара к стабилизации энергетического рынка.

Помимо этого, в планах Катара — участие в двусторонних проектах на сумму более 160 миллиардов рублей, что свидетельствует о глубокой интеграции стран в экономические и политические процессы на международной арене. Эти инициативы подтверждают стремление Катара не только к расширению экономических границ, но и к формированию долгосрочных стратегических партнерств.