Использование USB-имитаторов мыши, которые помогают избежать перехода компьютера в режим сна, может представлять серьёзный риск для кибербезопасности.

В последнее время на рынке стали популярными так называемые USB-имитаторы движения мыши, созданные для того, чтобы компьютеры оставались активными и не переходили в режим сна. Однако, как предупреждают специалисты «Лаборатории Касперского», эти устройства могут скрывать серьёзные опасности для кибербезопасности.

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Согласно исследованиям, проведённым в России с января по май 2024 года, использование таких USB-аксессуаров привело к распространению вредоносного программного обеспечения среди 22% пользователей. Устройства могут быть заражены шпионскими программами, троянами или даже программами-вымогателями, которые шифруют данные и требуют выкуп за их восстановление.

Дмитрий Галов, эксперт из «Лаборатории Касперского», настаивает на том, что организациям необходимо серьезно относиться к использованию любых подключаемых USB-устройств. Он советует проводить регулярные проверки на наличие вредоносного ПО, ограничивать использование личных аксессуаров на рабочих местах и регулярно обучать сотрудников основам кибербезопасности.

«Лаборатория Касперского» рекомендует также устанавливать на корпоративные компьютеры надёжное антивирусное программное обеспечение и системы мониторинга, которые могут эффективно обнаруживать и блокировать подозрительную активность, связанную с подключением внешних устройств.