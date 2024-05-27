Daylight выпустила новый планшет DC-1 с дисплеем LivePaper, который обещает удобство чтения E Ink и отзывчивость LCD

Компания Daylight представила на рынок свой новейший продукт — планшет DC-1 с дисплеем LivePaper. Этот 10,5-дюймовый монохромный экран объединяет лучшие качества технологий E Ink и LCD, предлагая пользователям четкость и комфорт для глаз в сочетании с высокой частотой обновления изображения.

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Устройство оборудовано 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного накопителя, а также работает на базе Android 13, адаптированной под название Sol.

Эта операционная система нацелена на создание безотвлекающей среды, идеально подходящей для чтения и заметок.





Планшет поддерживает работу с пассивным стилусом Wacom, что делает его отличным инструментом для записи заметок или рисования. Кроме того, DC-1 оснащен мощным аккумулятором на 8000 мАч, который обеспечивает продолжительную работу без подзарядки.

Daylight начала прием предварительных заказов на DC-1 по цене $729, включая в комплект поставки стилус Wacom и защитный чехол. Планшет обещает стать настоящей находкой для тех, кто ищет устройство для комфортного чтения и работы без лишних отвлекающих элементов.