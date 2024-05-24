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Mirakl
Leica выпускает новый компактный фотоаппарат премиум-класса D-Lux 8
Leica анонсировала выпуск нового компактного фотоаппарата D-Lux 8, который обойдется дешевле, чем аналог от Fujifilm.

Leica представила новую модель компактного фотоаппарата D-Lux 8, который обойдется покупателям дешевле, чем аналогичная модель от Fujifilm, несмотря на премиальный статус бренда. Фотоаппарат будет доступен с начала июля 2024 года и поставляется с элегантной вспышкой для «горячего башмака».

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D-Lux 8, представляющий собой обновление предыдущей модели D-Lux 7, оснащен 21-мегапиксельным сенсором Four-Thirds и объективом Leica DC Vario-Summilux с переменным фокусным расстоянием и светосилой f/1.7–2.8. Камера использует примерно 85% площади сенсора, что обеспечивает эффективное разрешение 17 мегапикселей.

В модели D-Lux 8 произошли значительные изменения в управлении: количество кнопок на задней панели уменьшилось, а также были переработаны верхние элементы управления. Это сделано для упрощения работы с камерой и приближения ее интерфейса к более дорогим моделям Leica.

Помимо этого, камера получила обновленный сенсорный экран высокого разрешения и видоискатель OLED, что должно улучшить взаимодействие с устройством, особенно при съемке движущихся объектов.

Сравнение с конкурентами показывает, что, несмотря на меньший размер сенсора по сравнению с Fujifilm X100VI, новый фотоаппарат Leica предлагает большую универсальность за счет зум-объектива и компактных размеров. Также на рынке появилась модель Panasonic Lumix S9, стоимость которой начинается от $1499.

Цена Leica D-Lux 8 составит $1598, включая съемную вспышку, что делает его привлекательным выбором среди премиальных компактных камер.

#новости
Источник: notebookcheck.net
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