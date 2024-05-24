iFixit объявила о прекращении сотрудничества с Samsung и продаже оригинальных запчастей для смартфонов этой марки.

Компания iFixit, известная своими руководствами по самостоятельному ремонту техники, объявила о прекращении продажи оригинальных запчастей для смартфонов Samsung. Это решение было принято после того, как стало известно о сложных условиях сотрудничества, навязываемых Samsung сервисным центрам.

реклама

По информации источника 404 Media, Samsung требует от всех, кто покупает оригинальные запчасти, предоставлять личные данные клиентов, включая IMEI устройства и подробности поломки. Кроме того, если во время ремонта обнаруживается, что в устройство была установлена запчасть от стороннего производителя, сервисный центр должен немедленно разобрать смартфон на части и сообщить о случае в Samsung.

Эти меры вызвали недовольство среди независимых ремонтных сервисов, поскольку они сильно ограничивают возможности ремонта и поддержки устройств Samsung. Если сервис отказывается выполнять такие требования, Samsung расторгает контракт, и мастерская теряет возможность закупать оригинальные запчасти и проводить ремонт.

Кроме того, Samsung запрещает ремонтировать отдельные компоненты на материнской плате, требуя замены целого блока, что значительно увеличивает стоимость ремонта. Эти условия в настоящее время касаются сервисов в США, но неизвестно, распространяются ли они на Европу и другие регионы.