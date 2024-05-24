Xiaomi анонсировала новую солнечную панель Outdoor Camera Solar Panel (BW Series) для поддержания работы умных камер безопасности.

Компания Xiaomi представила новый аксессуар для умных камер безопасности — солнечную панель Outdoor Camera Solar Panel (BW Series). Это устройство уже доступно на глобальном сайте бренда. Солнечная панель предназначена для поддержания работы наружных камер безопасности, таких как предстоящие к выпуску Outdoor Camera BW300 и BW500.

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Аксессуар изготовлен из монокристаллического кремния и способен вырабатывать до 5 Вт мощности. Панель подключается к камере через USB-C с помощью водонепроницаемого соединения. В комплекте поставки присутствует удлиненный шнур длиной 3 метра, кронштейн для монтажа, позиционирующая наклейка и винты.

Конструкция солнечной панели защищена от пыли и влаги (класс защиты IP66) и может функционировать при температуре от -20 до 55°C, что делает её пригодной для использования в различных климатических условиях.

Пока неизвестно, когда именно новая солнечная панель поступит в продажу и в каких странах будет доступна, а также не определены цены на новинку и сроки выпуска камер BW300 и BW500. Однако на немецком Amazon уже появилась предварительная страница для Outdoor Camera BW500, что намекает на скорый старт продаж.