Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Microsoft запустила сайт для проверки игр на ARM-процессорах Snapdragon X
Microsoft и Qualcomm запустили сайт WorksOnWoA.com для проверки совместимости Windows-игр с ARM-процессорами Snapdragon X.


реклама

Microsoft и Qualcomm создали новый ресурс под названием WorksOnWoA.com, который позволяет пользователям узнать, как хорошо работают игры для Windows на ARM-процессорах серии Snapdragon X. Этот сайт уже содержит информацию о 1,481 протестированной игре и предоставляет подробные данные о производительности на новых ноутбуках с ARM-чипами.

На сайте игры классифицируются по четырём категориям: "Идеально", "Играбельно", "Работает" и "Неиграбельно". Игры, попавшие в категорию "Идеально", работают с частотой 60+ кадров в секунду при разрешении 1080p и не имеют никаких проблем. Категория "Играбельно" означает, что игры запускаются с частотой 30+ кадров в секунду при 1080p, но могут присутствовать незначительные баги. В разделе "Работает" собраны игры, которые запускаются, но с багами, влияющими на игровой процесс. "Неиграбельно" указывает на то, что игры не работают из-за проблем с античит-системами или других технических ограничений.

На данный момент 747 игр получили статус "Идеально", 503 игры находятся в категории "Играбельно", и 19 игр, включая популярные PUBG, Fortnite и Roblox, оказались "Неиграбельными". Этот сайт станет полезным инструментом для геймеров, которые хотят понять, какие игры они смогут играть на новых устройствах с ARM-процессорами.

Сайт создан компанией Linaro и инженерной группой ARM, которые предупреждают, что результаты тестирования могут варьироваться в зависимости от конфигурации конкретного устройства. Также стоит отметить, что сайт не указывает настройки графики, использованные при тестировании.

#новости
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский потребовал у ЕС 120 истребителей F-16, которые нужно прислать на Украину вместе с пилотами
9
В Европе заявили о скорой победе над атомной энергетикой и переходе на солнечную энергию к 2042 году
5
Microsoft представляет Surface Pro 11 с процессорами Snapdragon и OLED-дисплеем
+
NASA разрабатывает реактивный двигатель для первого гибридно-электрического авиалайнера
1
Разработан бетон с высоким содержанием угольной золы, превосходящий обычный цемент
1
«Катюша» наладила крупносерийное производство принтеров и МФУ на российских платах
14
Космический корабль обнаружил потерянный зонд InSight на Марсе
+
В Саудовской Аравии возобновилось строительство небоскреба Jeddah Tower высотой в 1000 метров
+
В случае захвата Тайваня ASML и TSMC имеют возможность вывести из строя оборудование для выпуска чипов
14
История о том, как SEGA спасла NVIDIA о разорения, но сама вынуждена была сдаться под натиском Sony
2
Мишустин раскритиковал новую линейку автомобилей Volga за низкий уровень локализации производства
24
Xiaomi представит первый планшет POCO Pad 23 мая
+
Defense Post: Литва передаст Украине радары AMBER 1800, способные отслеживать крылатые ракеты
+
TrendForce: высокий спрос на HBM память вызовет рост цен на DDR5 и DDR4
+
GTA 6 может стать первой ААА-игрой стоимостью 80 долларов
+
CMF Phone (1) будет иметь схожие характеристики с Nothing Phone 2a
+
Энтузиасты показали Ghost of Tsushima в 8K с трассировкой лучей на RTX 4090
+
Lockheed Martin займётся усовершенствованием гиперзвуковой ракетной системы LRHW армии США
2
Galaxy Z Fold 6 может иметь менее заметные складки благодаря улучшенной конструкции шарнира
2
Российские инженеры начали производство конкурента Raspberry Pi из отечественных компонентов
5

Популярные статьи

GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
93
Краткий обзор игры Dungeons & Dragons: Dark Alliance
+
Выясняем, насколько мощный игровой ПК можно купить за стоимость смартфона Apple iPhone 15
40
Колонизация Марса - научная фантастика или ближайшее будущее
31
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
64
Как поживает GeForce GTX 1080 Ti в 2024 году, и стоит ли покупать кота в мешке за 24 000 рублей
13
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
15
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
41
СМИ: Провал проекта Vulcan показывает, что США так и не смогли заменить российский двигатель РД-180
30
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
29

Сейчас обсуждают

Hunter Bows
20:49
Надо же, оказывается может
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
RosenStam
20:45
Все всё поперепутали. Вот на фото M2 (справа), а у вас оно какое-то не то.
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
cibershot
20:44
Тоже перешивал 460 от сапфира в RX560
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
yahta
20:39
твой обосаный линукс не может даже в ассинхроность. Как будто не системой для людей пользуешься а блять терминалом на питоне
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
Колючка
20:39
и в сата втыкается ССД, и в М.2 - тоже ССД а ты тупой
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
Сергей Николенко
20:36
Не надо свою жизнь маскировать под оценку видеокарты)
GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
slikts
20:24
Михаил Андреев, зачет ты этот БРЕД сюда тащишь? На пиво не хватает? Скинь, куда выслать; только не РФ.
Испытательный полет Starliner с экипажем к МКС отложен на неопределенный срок
hihimik
20:22
При чем здесь флот? Тут грады на катерах. Для террора российских территорий. Будет зеркальный ответ.
На украинские беспилотные катера устанавливают "Грады"
Колючка
20:18
Для тебя, тупого, специально написано на всех коробках, что всё это SSD.
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
swr5
20:13
Нет никаких пиратов, этот термин ввели корпорации. Именно корпорации являются настоящими пиратами в этом мире, которые копии своих продуктов (по сути воздух) продают за реальные деньги, а этих копий м...
XYZ School: почти 75% российских геймеров в 2024 году хотя бы раз скачивали пиратские видеоигры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем