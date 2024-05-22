Microsoft и Qualcomm запустили сайт WorksOnWoA.com для проверки совместимости Windows-игр с ARM-процессорами Snapdragon X.





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Microsoft и Qualcomm создали новый ресурс под названием WorksOnWoA.com, который позволяет пользователям узнать, как хорошо работают игры для Windows на ARM-процессорах серии Snapdragon X. Этот сайт уже содержит информацию о 1,481 протестированной игре и предоставляет подробные данные о производительности на новых ноутбуках с ARM-чипами.

На сайте игры классифицируются по четырём категориям: "Идеально", "Играбельно", "Работает" и "Неиграбельно". Игры, попавшие в категорию "Идеально", работают с частотой 60+ кадров в секунду при разрешении 1080p и не имеют никаких проблем. Категория "Играбельно" означает, что игры запускаются с частотой 30+ кадров в секунду при 1080p, но могут присутствовать незначительные баги. В разделе "Работает" собраны игры, которые запускаются, но с багами, влияющими на игровой процесс. "Неиграбельно" указывает на то, что игры не работают из-за проблем с античит-системами или других технических ограничений.

На данный момент 747 игр получили статус "Идеально", 503 игры находятся в категории "Играбельно", и 19 игр, включая популярные PUBG, Fortnite и Roblox, оказались "Неиграбельными". Этот сайт станет полезным инструментом для геймеров, которые хотят понять, какие игры они смогут играть на новых устройствах с ARM-процессорами.

Сайт создан компанией Linaro и инженерной группой ARM, которые предупреждают, что результаты тестирования могут варьироваться в зависимости от конфигурации конкретного устройства. Также стоит отметить, что сайт не указывает настройки графики, использованные при тестировании.