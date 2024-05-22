Roborock выпустила новый робот-пылесос Qrevo S с увеличенной мощностью и улучшенными функциями по более низкой цене.

Roborock представила новую модель робота-пылесоса Qrevo S, которая обладает увеличенной мощностью всасывания и улучшенными функциями по сравнению с предыдущими моделями. Новинка оснащена самоочищающейся док-станцией и технологией обхода препятствий.

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Qrevo S обладает мощностью всасывания 7,000 Па, что сравнимо с более ранней моделью MaxV и значительно выше, чем у оригинального Qrevo с его 5,500 Па. Робот оснащён главной резиновой щёткой и двумя вращающимися швабрами, которые автоматически поднимаются при обнаружении ковра. Однако, в отличие от MaxV, Qrevo S не имеет FlexiArm для уборки по краям и не подстраивает уборку под степень загрязнения поверхности.

Для навигации робот использует лазерную систему LDS и технологию обхода препятствий, что позволяет ему эффективно передвигаться по дому. Управление роботом возможно через приложение Roborock, а также через приложения на Apple Watch и виджет на iPhone.

Док-станция, идентичная использованной в модели MaxV, не только заряжает устройство, но и автоматически моет и сушит швабры тёплым воздухом, а также пополняет водный бак и опустошает контейнер для пыли. Roborock утверждает, что станция позволяет обеспечить до 7 недель уборки без вмешательства пользователя.

Qrevo S уже доступен для покупки в США по цене $799,99, что на $100 дешевле предыдущей модели и на $600 дешевле модели MaxV. О планах по запуску модели в других регионах, таких как Европа, пока не сообщается.