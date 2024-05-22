Beelink SER8, мини-ПК с процессором AMD Ryzen 7 8845HS и поддержкой внешних графических карт, теперь доступен на мировом рынке

Это устройство оснащено процессором AMD Ryzen 7 8845HS и поддерживает внешние графические карты через USB4. Мини-ПК доступен для покупки на официальном сайте по цене от $749 за версию с 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ на диске. Также есть возможность приобрести базовую модель без оперативной памяти и хранения за $499,99 на сайте MiniXPC.

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Beelink SER8 может поддерживать до 256 ГБ оперативной памяти DDR5 и предлагает два слота PCIe 4.0 для хранения данных объемом до 8 ТБ. Устройство использует встроенную графику AMD Radeon 780M, что позволяет запускать множество игр с приемлемой частотой кадров.

Компания внедрила новую систему охлаждения, которая обеспечивает работу устройства на уровне 32 децибел. Мини-ПК также обладает пыленепроницаемым дизайном с металлическим фильтром высокой плотности, что помогает минимизировать накопление пыли и сохранять оптимальный воздушный поток.

Среди других особенностей SER8 - множество портов, включая 2 USB 2.0 Type-A, 2 USB 3.2 Type-A, 1 USB 3.2 Type-C, 1 USB4, 1 HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4 и 1 2.5G Ethernet. Поддержка тройного вывода изображения и WiFi 6 делает этот мини-ПК удобным вариантом для различных задач.