Minisforum запускает предзаказ на новый игровой мини-ПК AtomMan X7 Ti с процессором Intel Core Ultra 9 185H и портом OCuLink.

Minisforum представляет новинку в линейке игровых мини-ПК – AtomMan X7 Ti. Это устройство уже доступно для предзаказа. Модель оснащена процессором Intel Core Ultra 9 185H и портом OCuLink, что обещает высокую производительность. Стоимость базовой конфигурации без дополнительных компонентов начинается от $669, а версия с 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и 1 ТБ твердотельного накопителя PCIe 4.0 предлагается по цене $849.

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Важно отметить, что указанные цены являются акционными в рамках предзаказа. После завершения этой фазы стоимость базовой версии возрастет до $829. Также доступна возможность дополнить любой из вариантов внешним графическим доком DEG1 за дополнительные $50.

AtomMan X7 Ti предлагает возможности для улучшения игрового опыта благодаря порту OCuLink, который предоставляет на 60% больше пропускной способности по сравнению с USB4 или Thunderbolt 4. Это делает его идеальным решением для использования с внешними видеокартами.

Мини-ПК также оснащен встроенным 4-дюймовым сенсорным экраном, который позволяет отображать информацию о системе, настраивать режимы работы, часы и многое другое. Кроме того, устройство оборудовано множеством портов, включая USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB4, DisplayPort 2.0, Ethernet и HDMI 2.1.