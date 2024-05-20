Vivo представит два новых флагманских планшета: iQOO Pad2 и iQOO Pad2 Pro.

Компания Vivo анонсировала скорый выпуск двух новых планшетов — iQOO Pad2 и iQOO Pad2 Pro. Оба устройства обещают стать новыми флагманами в линейке и предлагают пользователям ультрасовременные характеристики, включая экраны с частотой обновления 144 Гц.

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Планшеты от Vivo получили стильный дизайн, напоминающий iPad Air с узкими рамками. Каждый из них оснащен 4 динамиками, магнитами для крепления стилуса и тройными металлическими контактами на задней стороне для подключения клавиатурного чехла.

iQOO Pad2 будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, а более мощная модель iQOO Pad2 Pro получит чип MediaTek Dimensity 9300+. Планшеты оснащены дисплеями IPS: iQOO Pad2 имеет диагональ 12.1 дюйма с разрешением 2800x1968 пикселей, а iQOO Pad2 Pro — 13.1 дюйма с разрешением 3096x2064 пикселей.

Кроме того, iQOO Pad2 оборудован аккумулятором на 10,000 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт, 8 МП основной камерой, 5 МП фронтальной камерой, а также предлагает до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. В модели Pro установлен аккумулятор на 11,500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт, основная камера на 13 МП, фронтальная камера на 8 МП, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти для хранения данных.

Эти планшеты представляют собой мощное сочетание продуктивности и портативности, становясь привлекательным выбором для пользователей, которые ищут устройство как для работы, так и для развлечений.