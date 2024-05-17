Китай активизировал меры по защите своих космических технологий, разоблачив несколько случаев иностранного шпионажа в своей космической программе.

Министерство государственной безопасности Китая объявило о разоблачении нескольких случаев шпионажа в космической отрасли. В своем сообщении в WeChat ведомство отметило, что удалось предотвратить утечку «основных секретов» страны в результате этих операций. Подробности о странах, участвующих в шпионаже, не раскрываются.

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Эти действия стали частью усилий по защите национальной безопасности на фоне угрозы иностранных шпионов и ужесточения законодательства в области контршпионажа. Новые меры включают расширенное определение шпионажа и повышение полномочий национальных безопасных органов.

В свете нарастающего геополитического соперничества в космосе, особенно в контексте технологической конкуренции с Соединенными Штатами, Китай активно работает над защитой своих достижений в космической программе. Планы страны амбициозны: до 2030 года Китай намерен осуществить пилотируемую миссию на Луну и к 2050 году стать мировым лидером в космической отрасли