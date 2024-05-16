Apple обновила программное обеспечение своих умных колонок HomePod и HomePod mini до версии 17.5, улучшив производительность и стабильность устройств. Обновление доступно для автоматической установки через приложение Home, предлагая улучшенные функции управления и качество звука.

Компания Apple начала распространение новой версии программного обеспечения 17.5 для своих умных колонок HomePod и HomePod mini. Согласно заметкам к выпуску, обновление включает улучшения производительности и стабильности устройств, хотя конкретные детали изменений не раскрываются.

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Пользователи HomePod, которые уже установили обновление, отмечают, что общая производительность устройств осталась примерно на том же уровне. Несмотря на это, сообщается о некоторых улучшениях: увеличен уровень басов на колонках второго поколения и повышена отзывчивость Siri. Также исправлена функция Sound Check, которая ранее работала с ошибками.

Обновление автоматически отправляется на совместимые устройства. Для пользователей, которые отключили автоматические обновления, новую версию можно активировать вручную через приложение Home. Отзывы пользователей говорят о том, что процесс обновления прошел быстро и без проблем, что стало приятным отличием от предыдущих обновлений.

Это обновление следует за версией 17.4, которая была выпущена в марте и позволила Siri адаптироваться к вашему предпочтительному медиасервису, устраняя необходимость упоминать ее имя в голосовых командах для воспроизведения музыки.