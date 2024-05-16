Armor Pad 3 Pro от Ulefone — это новый планшет, предназначенный для работы в экстремальных условиях, с мощным аккумулятором, высокой защитой и продвинутыми камерами, предлагающий надежное решение для профессионалов и любителей активного отдыха.

Компания Ulefone представляет новую модель планшета — Armor Pad 3 Pro, разработанного для использования в экстремальных ситуациях. Этот планшет обладает выдающимися характеристиками, которые делают его идеальным инструментом для тех, кто часто сталкивается с тяжелыми условиями работы.

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С ключевой особенностью в виде аккумулятора на 33,280 мАч, поддерживающего быструю зарядку 66 Вт, Armor Pad 3 Pro гарантирует долгую автономность работы. В дополнение к этому, устройство оснащено парой мощных светодиодных фонарей, способных выдавать световой поток в 1,100 люмен, что обеспечивает отличное освещение в ночное время.

Экран устройства имеет диагональ 10,36 дюйма и разрешение 1200 на 2000 пикселей, с максимальной яркостью до 500 кд/м², что обеспечивает яркое и четкое изображение в любых условиях. Устройство работает на восьмиядерном процессоре MT8788 и комплектуется 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карт памяти.

Планшет поддерживает использование двух SIM-карт, работает в сетях LTE, хотя функция 5G отсутствует. Среди прочих возможностей — камеры с разрешением 50 МП и 32 МП для задней и фронтальной сторон соответственно.

Armor Pad 3 Pro сертифицирован по стандартам IP68, IP69 и MIL-STD-810H, что обеспечивает высокую степень защиты от влаги, пыли и ударов. Кроме того, планшет оснащен датчиком отпечатков пальцев и мощной аудиосистемой для воспроизведения качественного звука.

На данный момент планшет можно заказать только через прямой импорт из Китая по цене около $265, с бесплатной доставкой за две недели. Информация о запуске продаж на международном рынке пока отсутствует.