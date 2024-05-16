Rivian вводит обновление для электромобилей R1T и R1S, добавляя в систему развлечений YouTube и Google Cast. Эти функции будут доступны только при остановленном автомобиле и расширят возможности мультимедиа.

Компания Rivian анонсировала новое программное обновление для своих электрических моделей R1T и R1S. Теперь в систему развлечений этих автомобилей интегрированы YouTube и поддержка Google Cast. Это позволит владельцам и пассажирам стримить видео и музыку прямо на экран мультимедиа.

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Обновление приходит на базе Android Automotive OS и станет доступным в ближайшие месяцы. Важно отметить, что использование этих функций будет возможно только при остановленном автомобиле. Поддержка Google Cast даст возможность транслировать контент из любого приложения на Android, поддерживающего эту функцию, на главный экран инфотейнмента.

Это обновление — часть усилий Rivian по улучшению внутрисалонных функций своих автомобилей, в отличие от прошлогоднего акцента на настройках подвески.