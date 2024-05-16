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Mirakl
RuStore близится к рекорду с 150 миллионами скачиваний
RuStore достигает почти 150 миллионов скачиваний, с «Сбербанк Онлайн» и Tanks Blitz в качестве лидеров. Приложения для управления финансами наиболее востребованы, а в игровой категории доминируют экшен-игры.

Рост популярности RuStore, российской платформы для скачивания приложений, продолжает удивлять. С момента запуска сервиса, общее количество загрузок приблизилось к отметке в 150 миллионов. Это почти втрое больше, чем было год назад.

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«Сбербанк Онлайн» вырвался в лидеры среди всех приложений по числу установок. Популярность этого банковского приложения подтверждает тренд на усиление интереса к мобильным финансовым сервисам. Среди игровых приложений наибольшую популярность набрала игра Tanks Blitz, завоевавшая внимание широкой аудитории.

Финансовые приложения занимают значительную долю в структуре загрузок — 36%. Это свидетельствует о стремлении пользователей управлять своими финансами прямо со своих мобильных устройств. Также значительную часть загрузок составляют приложения из категорий «полезные инструменты» и «игры», которые привлекают 13% и 10% пользователей соответственно.

В игровом сегменте преобладают экшен-игры, которые занимают 12% от всех игровых загрузок. За ними следуют симуляторы и казуальные игры, каждая из которых занимает около 11% и 10%.

С каждым днем RuStore укрепляет свои позиции на рынке цифровых дистрибутивов, предлагая все больше качественных и разнообразных приложений для пользователей Android.

#новости
Источник: www1.ru
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