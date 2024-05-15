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Mirakl
Dangbei представляет новый лазерный проектор Mars Pro 2 с поддержкой Google TV и Netflix
Через два года после своего предшественника лазерный проектор Dangbei Mars Pro 2 готов выйти на рынок.

Компания Dangbei объявила о скором выходе на рынок своего нового продукта — лазерного проектора Mars Pro 2. Это устройство предлагает изображение в 4K разрешении, поддержку объемного звука Dolby и DTS:X, а также интеграцию с Google TV и лицензированной поддержкой Netflix. Официальный запуск запланирован на 28 мая, а рекомендованная розничная цена составляет $1899. Однако ранние покупатели смогут приобрести его по специальной цене менее $1400.

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Mars Pro 2 является первым в мире 4K лазерным проектором с предустановленным Google TV и лицензированным приложением Netflix, что позволяет стримить контент не только с Netflix, но и с YouTube, Prime Video, Hulu, Disney+ и других сервисов. Проектор оснащен двумя 12-ваттными динамиками, поддерживает HDR10+ и обладает разъемами HDMI 2.1 и WiFi 6.

Среди прочих технологических особенностей — InstanPro AI Image Setup с использованием dToF, CMOS и AI алгоритмов для улучшенной автофокусировки, подгонки изображения под экран, обхода препятствий, защиты зрения и многого другого.

Проектор Dangbei Mars Pro 2 будет доступен для покупки на Amazon и на официальном сайте бренда. Тем, кто не хочет ждать, можно рассмотреть покупку модели Mars с разрешением 1080p за $999,99.

#новости
Источник: notebookcheck.net
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