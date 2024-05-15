52Pi выпустила новую плату HAT W01 U2500 для Raspberry Pi 5, которая добавляет поддержку SSD и ускоренное Ethernet-соединение, обеспечивая улучшенные возможности для сетевого хранения и расширения функциональности.

52Pi представила новую плату расширения для Raspberry Pi 5, упрощающую модернизацию одноплатного компьютера. Плата HAT W01 U2500 позволяет устанавливать SSD форматов M.2 2230 и M.2 2242 и обеспечивает более быстрое подключение к сети благодаря порту Ethernet со скоростью до 2.5 Гбит/с.

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Эта новинка облегчает использование Raspberry Pi 5 как сетевого хранилища, предлагая улучшенное сетевое подключение и возможности хранения данных. Плата имеет размеры 85 x 56 x 15.15 мм и подключается через PCIe для SSD и USB для сетевого порта.

Стоимость новой платы составляет $29,99. Она представляет собой простое в установке решение, не требующее сложной проводки, что делает её доступной для широкого круга пользователей. GPIO-пины остаются доступными для подключения различных сенсоров и актуаторов, что расширяет возможности использования Raspberry Pi.