Samsung скоро представит новую серию ноутбуков Galaxy Book4 Edge с диагоналями экрана 14 и 16 дюймов, оснащенные процессором Snapdragon X Elite и 16 ГБ оперативной памяти.

Компания Samsung в ближайшее время анонсирует новую линейку ноутбуков Galaxy Book4 Edge. По информации, появившейся на сайте корейской сертификации, готовятся к выпуску две модели: с экранами 14 и 16 дюймов. Ноутбуки будут оснащены 16 ГБ оперативной памяти и новейшим процессором Snapdragon X Elite X1E-80-100.

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Предварительные данные указывают на то, что в продажу поступят 6 различных версий этих устройств. На сертификационном сайте упоминаются следующие модели: для 14-дюймовой версии – NT940XMA и NT940XMB, а для 16-дюймовой – NT960XMA, NT960XMB, NT961XMA и NT961XMB. Пока неясно, чем именно будут отличаться эти подварианты.

Ожидается, что базовая комплектация ноутбуков включит накопитель на 512 ГБ с возможностью выбора увеличенного объема памяти в более дорогих моделях. Стоимость новых устройств, по слухам, начнется от €1700, что ставит их в один ряд с такими конкурентами, как MacBook Pro.