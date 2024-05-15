Valve выпустила бета-версию обновления SteamOS, которое вносит множество улучшений, включая более быстрые системные обновления, лучшую совместимость с наушниками и улучшенное графическое представление

Valve представила новую бета-версию операционной системы SteamOS, которая приносит значительные улучшения для пользователей. Основанная на последней версии Arch Linux и обновленном ядре Linux 6.5, эта версия делает системные обновления быстрее и эффективнее.

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В этом обновлении уделено внимание стабильности работы с microSD-картами, исправлены специфические ошибки с картами SanDisk и оптимизирована поддержка беспроводных наушников Apple AirPods в SteamOS 3.6.0.

Графические улучшения включают более точное отображение цвета при низких уровнях яркости и усовершенствованную коррекцию гаммы. Благодаря обновлениям графических драйверов пользователи могут ожидать повышения производительности и более отзывчивого интерфейса Steam.

Режим рабочего стола на Steam Deck теперь работает на обновленной версии KDE Plasma 5.27.10, а функции HDMI CEC в док-станции позволяют управлять устройством с помощью ТВ-пульта и активировать телевизор. Также улучшена совместимость с телевизорами, поддерживающими высокую частоту обновления и VR.