Oppo выпустила новый смартфон K12x, который предлагает впечатляющие технические характеристики, такие как мощный аккумулятор и высококачественный OLED-экран, по очень привлекательной цене.

Компания Oppo объявила о выходе своего новейшего смартфона K12x, который становится заметным нововведением в линейке доступных телефонов. С 6.67-дюймовым OLED-экраном, который поддерживает разрешение 2400x1080 пикселей и частоту обновления 120 Гц, этот аппарат обещает высококачественное визуальное восприятие.

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Аккумулятор на 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт является одной из его ключевых особенностей, позволяющей пользователю наслаждаться длительным временем работы без необходимости частой подзарядки. Это особенно актуально для активных пользователей мобильных приложений и игр.

В области фотографии Oppo K12x не уступает: основная камера на 50 МП дополнена датчиком глубины на 2 МП, что позволяет делать фотографии с режимом боке, а фронтальная камера на 16 МП обеспечивает качественные селфи и четкие видеозвонки.

Под капотом устройства находится процессор Snapdragon 695 5G, который гарантирует отличную производительность и поддержку новейших сетевых технологий. Смартфон предлагается в вариантах с 256 ГБ и 512 ГБ встроенной памяти, что достаточно для хранения большого объема данных.

На начальном этапе продаж Oppo K12x будет доступен на китайском рынке по цене от 1299 юаней (около €165) за базовую версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Модель с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти обойдется в 1799 юаней (около €229). Предложение включает несколько цветов, среди которых выделяется элегантный зеленый.