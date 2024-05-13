Пользователи Android могут использовать приложение Revanced для блокировки рекламы на YouTube без необходимости получения прав root.

В условиях постоянного ужесточения Google правил использования блокировщиков рекламы, пользователи Android все еще могут найти способы избавиться от назойливых объявлений на YouTube. Один из таких методов — использование приложения Revanced, которое является модифицированной версией официального приложения YouTube.

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Revanced позволяет отключать рекламу, не требуя для этого получения прав суперпользователя (root). Процесс установки довольно прост и не требует специальных технических знаний. Приложение изменяет файл APK YouTube таким образом, что рекламные блоки исчезают, а также добавляет дополнительные функции, такие как возможность просмотра в режиме "картинка в картинке" и блокировка спонсорских сегментов в видео.

Для начала вам нужно загрузить и установить APK Revanced. Затем следует найти и загрузить соответствующую версию YouTube APK, которую можно найти на сайте APK Mirror. Важно выбрать файл APK, а не пакет, так как Revanced может модифицировать только APK файлы. После этого в приложении Revanced следует выбрать скачанный файл YouTube и применить к нему патчи.

После патчинга APK можно установить на ваше устройство, и вы сможете пользоваться YouTube без рекламы. Важно помнить о нескольких моментах: на устройстве будут установлены два приложения YouTube — оригинальное и модифицированное. Также стоит отключить автоматическое обновление приложений в Play Маркете, чтобы избежать сбоев.

Это решение является альтернативой подписке на YouTube Premium, которая предлагается по цене выше, чем многие другие стриминговые сервисы. В то время как Google продолжает борьбу с блокировщиками рекламы, Revanced предоставляет пользователям возможность контролировать свой опыт просмотра и избегать навязчивой рекламы.