ASUS готовит к выпуску ROG Ally X, новую портативную игровую консоль с улучшенным процессором, увеличенной памятью и эксклюзивным дизайном

Компания ASUS активно готовится к презентации своего нового продукта — игровой консоли ROG Ally X, которая обещает стать значительным шагом вперёд в линейке портативных игровых устройств. Официальное представление устройства запланировано на выставку Computex 2024 в следующем месяце, но благодаря информации от инсайдера @MysteryLupin уже известно о некоторых ключевых характеристиках и стартовой цене на американском рынке.

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ROG Ally X будет оснащена процессором Ryzen Z1 Extreme — это улучшенная версия Ryzen 7 7840U, которая также используется в Lenovo Legion Go. Консоль получит SSD объёмом 1 ТБ, что в 2 раза превышает объём предыдущих моделей. Экран устройства сохранит размер в 7 дюймов с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц.

Особенностью новинки станет её исполнение в единственном чёрном цвете, что должно помочь выделить ROG Ally X на фоне других моделей. Предполагаемая стартовая цена устройства составит $799, что на $100 дороже, чем было у предшественника при запуске.

Ожидается, что новая модель будет иметь увеличенный аккумулятор и больше оперативной памяти, что в совокупности с другими улучшениями должно оправдать повышение цены. Новая консоль ROG Ally X обещает стать привлекательным выбором для геймеров, ищущих мощное и мобильное решение для игр.