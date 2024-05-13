Смартфон IIIF150 Air2 Ultra с выдающимися характеристиками устойчивости и производительности скоро поступит в продажу, предлагая покупателям новый уровень долговечности и функциональности.

Компания IIIF150 представляет свою последнюю новинку — смартфон Air2 Ultra, который сочетает в себе компактные размеры и повышенную прочность. Устройство имеет толщину всего 8.55 мм и вес 230 грамм, но при этом соответствует высоким стандартам надежности — IP69 и IP69K. Оно способно выдерживать падения с высоты до 1.8 метра без повреждений, благодаря чему идеально подходит для активного использования в экстремальных условиях.

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Air2 Ultra оборудован современным процессором MediaTek Dimensity 7050, поддерживает сверхбыструю сеть 5G и имеет объем оперативной памяти 12 ГБ типа DDR5. Встроенная память на 256 ГБ выполнена по технологии UFS 3.1 и может быть расширена при помощи внешних карт. Дисплей устройства — 6.8 дюйма с разрешением 2460 x 1080 пикселей, обладает защитой Corning Gorilla Armor и высокой частотой обновления 120 Гц.

Камера смартфона предлагает высокое разрешение 108 МП для основной и 64 МП для инфракрасной камеры, что позволяет использовать Air2 Ultra в качестве устройства для ночного видения. Аккумуляторная емкость составляет 5000 мАч, с возможностью быстрой зарядки через кабель на 65 Вт и беспроводной зарядки на 15 Вт.

Продажи IIIF150 Air2 Ultra начнутся уже 20 мая, а пока что устройство будет доступно через систему прямого импорта. Окончательная цена на момент запуска еще не объявлена, но судя по доступности других моделей компании на рынке, ожидается, что она будет весьма конкурентоспособной.